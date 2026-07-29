Пермь на три дня раскрасит «ПРОСВЕТ»

Старт фестивальных событий намечен на 28 августа с 12:00. Они продлятся до 23:00 пятницы 28 августа. Образовательная программа пройдет в Пермской галерее, фудкорты откроют на «Заводе Шпагина» Фестиваль продлится еще два дня — 29 и августа. Вход на все основные события свободный.