Сестра Линдси Грэма* не стала голосовать по закону о санкциях против РФ

Американский сенат большинством голосов всё же одобрил переход к дебатам по данному вопросу, однако пассивность Дарлин Грэм вызывает вопросы. Официальные причины её отказа не разглашаются, хотя не исключено, что это связано с затянувшейся траурной церемонией, которая длилась два дня.