Сестра Линдси Грэма* не стала голосовать по закону о санкциях против РФ

Дарлин Грэм, которая временно заняла место своего покойного брата-сенатора Линдси Грэма*, отказалась от участия в голосовании по антироссийскому законопроекту. По информации РИА Новости, она стала одной из двух членов палаты, пропустивших процедурное голосование.
Американский сенат большинством голосов всё же одобрил переход к дебатам по данному вопросу, однако пассивность Дарлин Грэм вызывает вопросы. Официальные причины её отказа не разглашаются, хотя не исключено, что это связано с затянувшейся траурной церемонией, которая длилась два дня.
Вторым сенатором, проигнорировавшим голосование, стал Митч Макконнелл, но его отсутствие объясняется проблемами со здоровьем. Губернатор Кентукки Энди Бешир ранее потребовал от Макконнелла лично подтвердить свою дееспособность, так как тот не появляется на заседаниях уже 43 дня из-за госпитализации.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что покойный Линдси Грэм* в действительности очень любил войны. Раскрывать свою фразу американский лидер не стал.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.