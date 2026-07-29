Новая дизельная электростанция запущена в селе Чумикан

В селе Чумикан, одном из самых отдаленных населенных пунктов Хабаровского края, началась работа новой дизельной электростанции (ДЭС). На сегодняшний день оборудование функционирует в режиме пуско-наладочных работ и «обкатки». Полный ввод в эксплуатацию запланирован до 20 августа 2026 года. Новая ДЭС призвана обеспечить стабильное энергоснабжение села и снизить риски перебоев в период пиковых нагрузок. Современное оборудование, установленное на станции, позволит повысить надежность подачи электроэнергии для жителей и социальных объектов Чумикана.