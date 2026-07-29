Еще один агрокласс появится в Хабаровском районе

Его оборудуют в школе села Восточное в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В качестве инвестора выбрано АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”. В этом классе появятся интерактивный комплекс с вычислительным блоком, микроскопы, инкубатор и образовательные стенды. Обучать школьников будут два учителя, которым за это каждый месяц будет начисляться дополнительная выплата. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4 млн рублей. Местные сельхозпроизводители вкладывают свои деньги в оснащение таких классов и в зарплату учителям потому, что они заинтересованы в подготовке грамотных кадров по сельскохозяйственному профилю, которые в будущем будут у них работать. Первый такой агрокласс появился в прошлом году в школе села Мичуринское. Теперь же в Хабаровском районе два таких класса. Отметим, что после окончания агрокласса школьники смогут поступить в ТОГУ и учиться там на ветеринара или агронома. Кроме того, компания “Хабаровскплемсервис” запустила профориентационный проект “Агрознайка” для учеников средних классов. Там дети в свое свободное время могут познакомиться с различными процессами в агропромышленном комплексе. В частности, они могут посещать фермы и предприятия пищевой промышленности. А еще с 2023 года сельхозпредприятия имеют возможность приглашать студентов аграрных ВУЗов к себе на практику, а все расходы на их зарплату и проживание компенсируют из федерального бюджета.