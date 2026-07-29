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Аэропорт им. Чкалова временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

В регионе введен режим «Беспилотная опасность».

Источник: Нижегородская правда

Ограничения действуют в нижегородском аэропорту из-за беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-служба Росавиации.

С 03:25 рейсы в аэропорту им. Чкалова начали отправлять и принимать только по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. С 01:50 в Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность», поэтому использование воздушного пространства пока ограничено.

Судя по онлайн-табло аэропорта, сейчас задержаны два рейса в Сочи и один самолет в Москву.

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