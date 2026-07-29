Глава УАВЭ Игнатьев: грядущая зима будет для Украины самой тяжелой с 2022 года

Зима 2026−2027 будет для Украины самой тяжелой с начала конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» предупредил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев.
«Зима будет непростой и, пожалуй, действительно самой сложной за весь период. Это связано в первую очередь тем, что у нас достаточно повреждена наша энергосистема и фактически она работает сейчас на грани физической возможности», — сказал Игнатьев.
Эксперт отметил, что сейчас многие объекты энергетики или разрушены или находятся в частной собственности, что затрудняет их ремонт. Вместе с тем, заключил Игнатьев, не увидят украинцы и электроэнергии с киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — там ситуация очень непростая.
Накануне главарь киевского режима также заявил, что Украине придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже, добавил он.
Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» предупредили, что в грядущем зимнем сезоне украинскую энергосистему ждут серьёзные испытания, и зима 2026−2027 для Украины может оказаться самой трудной.