ВТБ: популяция дальневосточного леопарда выросла в 6 раз

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах. Популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в 6 раз за минувшие 20 лет. Сегодня на заповедной территории двух стран зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек. Оценка проведена учёными нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Учёные из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зарегистрировано не менее 223 особей дальневосточного леопарда — взрослых и котят, из которых 135 — в национальном парке «Земля леопарда» (Россия), 115 — в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда (Китай), среди них 27 особей относятся к трансграничным, то есть регистрируются в двух странах. Совместная работа учёных подтвердила высокую эффективность природоохранной работы. Ключевым показателем здоровья популяции леопарда стало соотношение полов с большим количеством самок — 1,1 к 1, что говорит о стабильном состоянии популяции.
— За этими цифрами стоит труд тысяч людей — российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов — и десятилетия последовательной работы двух стран. Благодаря партнерам, в частности банку ВТБ, нацпарку в России удалось усилить техническое оснащение и увеличить сеть фотоловушек, наблюдения за леопардами стали системными и точными. Этот результат говорит не только о спасении мирного животного, одного из редчайших на планете. Леопард — индикатор здоровья экосистемы, ее вершина: если популяция стабильна, значит благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса — без пожаров, с чистым воздухом для юга Приморья. Сохраняя леопарда, мы работаем и для благополучия людей, живущих рядом с этой природой«, — подчеркнул директор ФГБУ “Земля леопарда” Виктор Бардюк.
— ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида — результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России. Природоохранные проекты банка — один из важных элементов нашей стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма", — прокомментировал советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок.
ВТБ — участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Банк опекает семью больших кошек, в которой мама Герда и её котята Феникс, Сиерра и Фьюжн. Чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего, осенью 2025 года ВТБ запустил специальную имиджевую кампанию «Время быть заметным», посвященную сохранению дальневосточного леопарда.
16 мая 2024 года в Пекине, в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, было подписано соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра — «Земля больших кошек», объединившего охраняемые территории.