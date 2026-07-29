ВТБ: популяция дальневосточного леопарда выросла в 6 раз

­— За этими цифрами стоит труд тысяч людей — российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов — и десятилетия последовательной работы двух стран. Благодаря партнерам, в частности банку ВТБ, нацпарку в России удалось усилить техническое оснащение и увеличить сеть фотоловушек, наблюдения за леопардами стали системными и точными. Этот результат говорит не только о спасении мирного животного, одного из редчайших на планете. Леопард — индикатор здоровья экосистемы, ее вершина: если популяция стабильна, значит благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса — без пожаров, с чистым воздухом для юга Приморья. Сохраняя леопарда, мы работаем и для благополучия людей, живущих рядом с этой природой«, — подчеркнул директор ФГБУ “Земля леопарда” Виктор Бардюк.