Родители из Красноярска получили выплаты за травму дочери в семейном центре

Но на этом расходы организации, по вине которой пострадал ребенок, не закончились. Суд также взыскал с компании все судебные издержки семьи: оплату услуг адвоката (40 тысяч рублей), госпошлину (три тысячи рублей), стоимость почтовых услуг (почти три с половиной тысячи рублей) и проведение экспертизы (почти 35 тысяч рублей). Таким образом, общая сумма дополнительных выплат превысила 80 тысяч рублей. Общая сумма, которую получат истцы, составила более ста тысяч рублей.