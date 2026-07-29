Первые ели высадили на Аллее памяти в Новосибирске

На месте старых аварийных тополей и засохших лиственниц на участке от Коммунистической до Октябрьской высадят 16 молодых сибирских елей высотой не менее пяти метров. Работы по сносу старых деревьев провели в июне. Также здесь заменят старый грунт на плодородный и высадят новый газон.