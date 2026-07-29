Первые ели высадили на Аллее памяти в Новосибирске

В Новосибирске на улице Каменской начали высаживать Аллею памяти героев, павших при исполнении служебного долга. Первые четыре крупных дерева уже появились на участке вдоль здания по улице Октябрьской, 78, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По предложению ГУ МВД по Новосибирской области высаживаем Аллею памяти героев, павших при исполнении служебного долга: первые четыре крупномера уже появились на улице Каменской.
На месте старых аварийных тополей и засохших лиственниц на участке от Коммунистической до Октябрьской высадят 16 молодых сибирских елей высотой не менее пяти метров. Работы по сносу старых деревьев провели в июне. Также здесь заменят старый грунт на плодородный и высадят новый газон.
Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».