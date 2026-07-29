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Медведя Кузю с отказавшими лапами вывезли из Красноярска в Москву

Из Красноярска в Москву доставили медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы.

Из Красноярска в Москву 28 июля доставили медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Перевозку организовали после того, как помочь медведю решила команда парка «Земля Прайда». Специалисты прошли необходимые согласования с ведомствами и приняли решение забрать Кузю в новый дом, где ему смогут обеспечить лечение и уход.

Отдельной задачей стала транспортировка животного. Для перевозки выбрали большой широкофюзеляжный самолет, где смогла свободно разместиться клетка с медведем. По данным авиакомпании, перелет прошел успешно. Сейчас Кузя уже находится под наблюдением ветеринаров и специалистов парка. Впереди у медведя лечение, восстановление и постоянный уход.

Ранее медведь жил в придорожном кафе Емельяновского района, его спасли 30 лет назад из лесного пожара. В другом придорожном кафе тоже живет медведь, который привлек внимание зоозащитников.