Медведя Кузю с отказавшими лапами вывезли из Красноярска в Москву

Отдельной задачей стала транспортировка животного. Для перевозки выбрали большой широкофюзеляжный самолет, где смогла свободно разместиться клетка с медведем. По данным авиакомпании, перелет прошел успешно. Сейчас Кузя уже находится под наблюдением ветеринаров и специалистов парка. Впереди у медведя лечение, восстановление и постоянный уход.