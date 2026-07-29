В Красноярске пройдёт международный турнир по ракеточным видам спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 июля по 2 августа на острове Отдыха в Красноярске состоится международный турнир по ракеточным видам спорта. В соревнованиях примут участие команды из России и Китая.
Спортсмены разыграют награды в таких дисциплинах, как теннис, пляжный теннис, падел и пиклбол. Всего за победу поборются 60 участников из Китая, Москвы, Калининграда и Красноярска.
Помимо основных соревнований, в программу турнира включён международный турнир по настольному кёрлингу, который пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец».
Почётным гостем события станет президент Пекинской международной компании по развитию спорта и культуры ICAS Вэй Юйбинь, сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.