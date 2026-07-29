До Красноярска не доехала 21 тонна зараженных арбузов из Казахстана

На прошлой неделе сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе осуществления фитосанитарного контроля обнаружили, что партия арбузов массой более 21 тонны, доставленная автотранспортом из Республики Казахстан, заражена карантинным объектом. Последующие лабораторные анализы, выполненные Красноярским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили присутствие в плодах опасного вредителя — дынной мухи. Для исключения риска распространения опасных организмов и защиты чистой от них продукции импортеру вручили предписание о проведении обязательных фитосанитарных мероприятий. Владелец груза выполнил все требования, благодаря чему ввоз арбузов, пораженных дынной мухой, был предотвращен.