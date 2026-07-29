Волгоградским студентам объяснили, кому положены льготные места в общежитии

В первую очередь места в общежитиях получают льготные категории студентов‑очников. В их числе — дети‑сироты и оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет), студенты, потерявшие обоих родителей во время учёбы, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, а также военнослужащие по контракту со стажем от трёх лет.