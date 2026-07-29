Тахографами оснастят междугородные автобусы Хабаровского края с 1 сентября

Напомним, что с 2019 года тахографы необходимо было устанавливать на грузовик массой более 3,5 тонн. В противном случае, если устройство контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителя не установлено или неисправно, водителям большегрузов грозил штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.