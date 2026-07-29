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Тахографами оснастят междугородные автобусы Хабаровского края с 1 сентября

Кабмин обязал перевозчиков разместить необходимое оборудование до осени.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября транспортные средства категорий M2 и M3 — автобусы, имеющие более восьми пассажирских мест для сидения, массой до пяти тонн включительно и более пяти тонн и курсирующие по пригородным и междугородним маршрутам — оснастят тахографами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Исключением станет общественный транспорт, перевозчики которого включены в специальный отечественный реестр и имеют допуск к осуществлению международных рейсов.

— Этот транспорт оснащен тахографом регистрации режима труда и отдыха водителей, предусмотренным Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), — объяснили в Кабмине.

Постановление продолжит действовать до 1 сентября 2032 года. Изданные ранее акты утратят свою силу.

Напомним, что с 2019 года тахографы необходимо было устанавливать на грузовик массой более 3,5 тонн. В противном случае, если устройство контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителя не установлено или неисправно, водителям большегрузов грозил штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.