Минпромторг расширил список моделей авто, допущенных к работе в такси

Минпромторг России во вторник, 28 июля, расширил список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в такси. Перечень пополнят шесть новых моделей машин.
— Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, — уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что распоряжение правительства уже подписано и размещено на официальном портале правовой информации. После нововведений список будет состоять из 36 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, «Атом», Jetour и Jeland.
С 1 марта 2026 года в стране вступил в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это сказалось на самой сфере и пассажирах — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
До этого также сообщалось, что около 59 процентов таксопарков в России столкнулись с дефицитом водителей. Об этом говорят итоги опроса Национального совета такси, который проводили среди 100 российских компаний в разных регионах.