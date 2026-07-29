Рынок сбережений вырос в июне на фоне ожидания снижения ключевой ставки

Сам банк в июне нарастил портфель розничных пассивов чем на 1,5% — выше общерыночного темпа. «Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом», — добавил Охорзин. По прогнозу ВТБ, по итогам 2026 года совокупный объём привлечённых средств в банковской системе вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Тренд на «длинные деньги» усиливается — вкладчики всё активнее пользуются моментом до очередного витка смягчения денежно-кредитной политики.