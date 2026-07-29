Минпросвещения обновит программы по физике, химии и математике для 10−11 классов

С 1 сентября 2027 года обучение старшеклассников в российских школах выйдет на новый уровень. Программы пяти ключевых предметов — физики, химии, биологии, математики и информатики — будут актуализированы и переведены в практико-ориентированный формат. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.