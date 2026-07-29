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Минпросвещения обновит программы по физике, химии и математике для 10−11 классов

Образовательная программа будет актуализирована и переведена в практико-ориентированный формат.

Источник: Время

С 1 сентября 2027 года обучение старшеклассников в российских школах выйдет на новый уровень. Программы пяти ключевых предметов — физики, химии, биологии, математики и информатики — будут актуализированы и переведены в практико-ориентированный формат. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике», — отметил эксперт.

По его словам, содержание дисциплин приведено в соответствие с последними достижениями современной науки, а теоретическая база дополнена усиленной практической составляющей. Введение единого федерального стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации Комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, в Общественной палате призвали ввести в школах уроки этикета и культуры речи.