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ФСБ ликвидировала пять групп диверсантов ВСУ на окраине Константиновки

Пять диверсионных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) обнаружили и уничтожили на окраинах Константиновки. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР. Операцию провели бойцы спецподразделения «Горыныч».

Источник: Life.ru

Пять диверсионных групп ВСУ обнаружили и уничтожили на окраинах Константиновки. Видео © ЦОС ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники подразделения в ходе мероприятий по зачистке территории установили места укрытия противника в городской застройке. Обнаруженные группы занимали позиции в домах на окраине населённого пункта. После разведки по выявленным объектам были нанесены удары с применением беспилотников. В результате операции, по данным УФСБ, ликвидированы девять участников диверсионных формирований.

Тем временем в Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке к террористической деятельности и государственной измене. Мужчина планировал передать украинским формированиям беспилотники и помочь в организации атак. По версии следствия, подозреваемый намеревался передать ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также участвовал в подготовке возможных терактов на территории Калужской области. Кроме того, в ФСБ заявили, что мужчина фотографировал военные объекты и собирал беспилотники, которые планировалось использовать для разведывательных целей.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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