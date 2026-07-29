ФСБ ликвидировала пять групп диверсантов ВСУ на окраине Константиновки

Тем временем в Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке к террористической деятельности и государственной измене. Мужчина планировал передать украинским формированиям беспилотники и помочь в организации атак. По версии следствия, подозреваемый намеревался передать ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также участвовал в подготовке возможных терактов на территории Калужской области. Кроме того, в ФСБ заявили, что мужчина фотографировал военные объекты и собирал беспилотники, которые планировалось использовать для разведывательных целей.