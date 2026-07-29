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Хабаровских детей познакомили со служебным спаниелем Милой

Встреча прошла в рамках акции «Каникулы с Росгвардией».

Хабаровских детей познакомили со служебным английским кокер-спаниелем по кличке Мила. Встреча прошла в Хабаровском центре социальной помощи семье и детям в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией».

Кинолог хабаровского отряда ОМОН «Амурский» рассказал ребятам о службе и показал, как обучают четвероногих напарников. Дети увидели, как Мила выполняет основные команды, а также узнали, как правильно находить подход к собаке и заниматься её воспитанием.

Росгвардейцы рассказали и о работе кинологических подразделений. Служебные собаки помогают охранять важные объекты, искать правонарушителей и обнаруживать взрывоопасные предметы.

Во время встречи детям также напомнили, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов и почему нельзя самостоятельно трогать или перемещать такие вещи.

В этом году всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» посвящена 10-летию ведомства и 215-й годовщине образования войск правопорядка.