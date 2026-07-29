Омские пенсионеры получают новые специальности, чтобы работать

«Соискатели старшего возраста находят себя в самых разных сферах: от рабочих по благоустройству и охранников до водителей, бухгалтеров, поваров и продавцов-кассиров. При этом многие не боятся осваивать новые направления — 110 человек в возрасте 50+ уже проходят профессиональное обучение, в том числе по таким современным специальностям, как операторы станков с ЧПУ и специалисты по работе с нейросетями», — рассказали в омском Кадровом центре.