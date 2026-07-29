Омские пенсионеры получают новые специальности, чтобы работать

С начала 2026 года при служба занятости помогла в трудоустройстве 969 омичам пенсионного и предпенсионного возраста, что на 25% больше уровня прошлого года.
«Соискатели старшего возраста находят себя в самых разных сферах: от рабочих по благоустройству и охранников до водителей, бухгалтеров, поваров и продавцов-кассиров. При этом многие не боятся осваивать новые направления — 110 человек в возрасте 50+ уже проходят профессиональное обучение, в том числе по таким современным специальностям, как операторы станков с ЧПУ и специалисты по работе с нейросетями», — рассказали в омском Кадровом центре.
Определиться с дальнейшей работой соискателям помогают карьерные консультанты. При этом учитываются не только профессиональные навыки работника, но и его состояние здоровья, семейные обстоятельства, жизненная ситуация. В маршрут занятости могу быть включены программы социальной адаптации, встречи с психологом, а также разные варианты трудоустройства.
Отмечается, что многие представители старшего поколения выбирают обучение на новую специальность или повышение квалификации в рамках нацпроекта «Кадры». За прошедшие полгода учебные программы успешно завершили 48 пенсионеров и предпенсионеров.