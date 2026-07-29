Красноярские врачи внедрили современный метод лечения коленного сустава без полной замены

«Это важный шаг в развитии травматологической помощи в БСМП, — отмечает Константин Тутынин. — В отличие от тотального эндопротезирования, эта операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значимо сокращаются».