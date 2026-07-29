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Красноярские врачи внедрили современный метод лечения коленного сустава без полной замены

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В БСМП освоили современную методику лечения заболеваний коленного сустава, которая позволяет избежать его полной замены. Новую технологию травматологам представил ведущий специалист из Москвы во время мастер-класса.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В БСМП освоили современную методику лечения заболеваний коленного сустава, которая позволяет избежать его полной замены. Новую технологию травматологам представил ведущий специалист из Москвы во время мастер-класса.

Теперь врачи смогут проводить одномыщелковое эндопротезирование — заменять только поврежденную часть сустава, сохраняя здоровые ткани и связочный аппарат пациента.

По словам заведующего травматологическим отделением Константина Тутынина, такой подход значительно легче переносится пациентами и позволяет быстрее вернуться к привычной жизни.

«Это важный шаг в развитии травматологической помощи в БСМП, — отмечает Константин Тутынин. — В отличие от тотального эндопротезирования, эта операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значимо сокращаются».

Методика подходит людям с локальными повреждениями хряща и кости на ранних стадиях заболевания. Своевременная операция помогает остановить разрушение сустава и избежать более сложного хирургического вмешательства в будущем, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Новую высокотехнологичную помощь жители Красноярского края смогут получить бесплатно по полису ОМС. Внедрение методики стало частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».