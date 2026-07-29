BQ: В парламент Италии внесли резолюцию о прекращении помощи Украине

30 июня стало известно, что Италия заблокировала долгосрочную военную помощь Североатлантического альянса для Украины на 2027 год. Постоянные представители стран альянса поддержали пункт проекта декларации саммита в Анкаре о выделении Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году на вооружение, поддержку и подготовку военных.