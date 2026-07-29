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Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жертв атаки в Таганроге

После ночного ракетного удара по Таганрогу, в результате которого погибла женщина, получил ранение мужчина, а жители поврежденного многоквартирного дома были вынужденно покинуть свои квартиры, прокуратура Ростовской области развернула горячую линию и взяла под личный контроль соблюдение прав всех пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

После ночного ракетного удара по Таганрогу, в результате которого погибла женщина, получил ранение мужчина, а жители поврежденного многоквартирного дома были вынужденно покинуть свои квартиры, прокуратура Ростовской области развернула горячую линию и взяла под личный контроль соблюдение прав всех пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В ночь на среду, 29 июля, приморский Таганрог подвергся воздушной атаке: фрагменты ракеты обрушились на жилой многоквартирный дом. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, одна женщина погибла, еще один житель города получил ранения и в настоящее время проходит лечение. Мэр города Светлана Камбулова также подтвердила повреждения жилых домов и коммерческих структур.

Жильцов поврежденного строения экстренно вывели из здания. Для их размещения местные власти оперативно организовали специальный пункт приема, где эвакуированные могут получить временное жилье и необходимую поддержку. Специалисты продолжают уточнять масштаб разрушений.

Надзорные органы включились в работу по защите интересов жителей, оказавшихся в зоне поражения. Прокуратура Ростовской области сообщила об установлении оперативного взаимодействия со всеми профильными структурами, задействованными в ликвидации последствий удара.

«Внимание прокуратуры сосредоточено на пострадавших, в том числе на тех, кто находится в пункте временного размещения. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично выехал на место событий и осуществляет непосредственный надзор за ходом помощи гражданам. Для приема обращений и консультирования по правовым вопросам в региональной прокуратуре открыта специальная линия связи.

Между тем угроза повторных атак в регионе сохраняется. Власти настоятельно рекомендуют горожанам оставаться в помещениях и воздерживаться от приближения к оконным проемам.

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