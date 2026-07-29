Хабаровский космонавт Петр Дубров поздравил с борта МКС с Днем тигра

Командир экипажа МКС Петр Дубров с борта космической станции поздравил всех жителей Земли с Международным днем тигра. Видео поделилась пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
«Я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае. Крае суровом, но прекрасном! Наша миссия стартовала с космодрома “Байконур”, а недавно в Казахстан с важной миссией приехали дикие кошки из России, которые, как и я, родом из Хабаровского края», — отметил Петр Дубров.
Он отметил, что амурский тигр — центральной образ эмблемы экипажа миссии МКС-75, имеющего позывной «Тигрис». Также космонавт поздравил специалистов Центра «Амурский тигр» с Днем рождения и рассказал о своей готовности для участия в просветительской деятельности по сохранению краснокнижного хищника.
«Мы, участники экспедиции, благодарим каждого, кто помогает сохранять тигров и их среду обитания — ученых, экологов, работников заповедников, тех, кто борется с браконьерами и контрабандистами и популяризирует тему защиты природы», — подчеркнул Дубров.