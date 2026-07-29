Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский космонавт Петр Дубров поздравил с борта МКС с Днем тигра

Командир экипажа МКС Петр Дубров с борта космической станции поздравил всех жителей Земли с Международным днем тигра. Видео поделилась пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.

Командир экипажа МКС Петр Дубров с борта космической станции поздравил всех жителей Земли с Международным днем тигра. Видео поделилась пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.

«Я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае. Крае суровом, но прекрасном! Наша миссия стартовала с космодрома “Байконур”, а недавно в Казахстан с важной миссией приехали дикие кошки из России, которые, как и я, родом из Хабаровского края», — отметил Петр Дубров.

Он отметил, что амурский тигр — центральной образ эмблемы экипажа миссии МКС-75, имеющего позывной «Тигрис». Также космонавт поздравил специалистов Центра «Амурский тигр» с Днем рождения и рассказал о своей готовности для участия в просветительской деятельности по сохранению краснокнижного хищника.

«Мы, участники экспедиции, благодарим каждого, кто помогает сохранять тигров и их среду обитания — ученых, экологов, работников заповедников, тех, кто борется с браконьерами и контрабандистами и популяризирует тему защиты природы», — подчеркнул Дубров.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше