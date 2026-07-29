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Более 400 килограммов осетрины и 13 литров черной икры изъяли на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Туруханском округе полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили крупную партию рыбы и икры, предположительно осетровых пород.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Туруханском округе полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили крупную партию рыбы и икры, предположительно осетровых пород.

Во время обыска в доме мужчины оперативники изъяли 23 коробки, 30 полулитровых банок и 10 пакетов с рыбой. Общий вес продукции превысил 400 килограммов. Там же находились 53 банки черной икры объемом 250 миллилитров каждая — в общей сложности более 13 литров.

Задержанный рассказал, что собирался продавать рыбу и икру на проходящих речных судах. Кроме того, он сообщил о незаконно хранившейся у него винтовке и трех патронах, которые, по его утверждению, были найдены в лесу. Оружие и боеприпасы также изъяли.

Назначены ихтиологическая и баллистическая экспертизы. После завершения проверки полиция решит вопрос о возбуждении уголовного дела.