Более 400 килограммов осетрины и 13 литров черной икры изъяли на севере Красноярского края

Задержанный рассказал, что собирался продавать рыбу и икру на проходящих речных судах. Кроме того, он сообщил о незаконно хранившейся у него винтовке и трех патронах, которые, по его утверждению, были найдены в лесу. Оружие и боеприпасы также изъяли.