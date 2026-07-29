«Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Минчане в центре города на проспекте Независимости заметили, что рабочие стали укладывать тротуарную плитку на местах ликвидированных деревьев. Один из пользователей сети Threads* опубликовал фото и спросил:
— Минск, как вам плиточка вместо деревьев?
Публикация за сутки набрала примерно 80 000 просмотров и более 250 комментариев. Некоторые из горожан с сожалением отнеслись к исчезновению деревьев, вспоминая, что раньше в белорусской столице было много зеленых насаждений. Также предлагали сделать клумбу с многолетними травами, которые неприхотливы.
Как пояснили в «Минскзеленстрое», корневые системы деревьев, которые росли в лунках вдоль проспекта Независимости, находились в замкнутых пространствах. Из-за этого они в большей степени были подвержены воздействию негативных факторов. Речь идет про загрязнение воздуха, выхлопы транспорта, противогололедные реагенты, нагрузку от пешеходов.
Специалисты обратили внимание на меры, предпринимаемые для сохранения деревьев: полив, пролив почвы, уход за кронами и стволам, подкормка. Однако указанные меры не смогли полностью защитить деревья от влияния городской среды.
«В результате было принято решение посадки деревьев в вазоны, что позволит сохранить зеленые насаждения вдоль проспекта», — уточнили в «Минскзеленстрое».
Запланировано, что первые вазоны с липами уже установят на этой неделе.
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