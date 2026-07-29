«Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска

Публикация за сутки набрала примерно 80 000 просмотров и более 250 комментариев. Некоторые из горожан с сожалением отнеслись к исчезновению деревьев, вспоминая, что раньше в белорусской столице было много зеленых насаждений. Также предлагали сделать клумбу с многолетними травами, которые неприхотливы.