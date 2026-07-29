Красноярские полицейские проверили иностранцев-работников оптовой базы

В итоге 21 иностранца отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, так как к ним возникли серьезные вопросы. В отношении десятерых составили протоколы. Среди нарушений оказались и незаконное привлечение к работе в России, и проживание без документов. Сотрудники ГИБДД тоже не остались в стороне: они пресекли 14 нарушений правил дорожного движения на территории базы и выписали столько же штрафов.