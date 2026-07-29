Дожди накроют Волгоградскую область до конца недели

В Волгоградской области синоптики предупредили о резком изменении погоды на ближайшие дни. Как сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются ливень и ветер до 20 м/с.
— 30 июля в отдельных районах будут наблюдаться кратковременные дожди. Днем местами порывы достигнут 15−20 м/с. Температура воздуха днем 28…33º, в отдельных районах 16…21º, — сообщают синоптики. — 31 июля ночью местами небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Днем также ожидаются местами порывы 15−20 м/с. Воздух днем прогреется до 25…30º.
Также специалисты центра предупреждают, что до конца суток 28 июля и в течение суток 29 июля в отдельных районах ожидается чрезвычайна пожароопасность (5 класс).