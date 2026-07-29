Не там искали. Ученые предложили новую стратегию поиска инопланетян

Вместо традиционного диапазона радиоволн ученые решили искать возможные сигналы инопланетян там, где раньше почти никто не вел подобных наблюдений.
Старые данные, новое значение
Группа британских исследователей под руководством астронома Луизы Мэйсон приступила к масштабному анализу архивных наблюдений радиотелескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама в Чили. Цель проекта — найти возможные признаки существования технологически развитых внеземных цивилизаций, используя данные, которые изначально собирались совсем для других научных задач.
Первые результаты работы уже опубликованы в виде научного исследования. Ученые считают, что в огромных массивах уже накопленной информации могут скрываться сигналы искусственного происхождения, оставшиеся незамеченными при первоначальной обработке.
Они ищут как узкополосные сигналы, которые могли быть специально отправлены другой цивилизацией, так и случайные технологические излучения, возникающие при работе мощных передающих устройств.
Смена стратегии
На протяжении более полувека программа SETI сосредотачивалась главным образом на диапазоне 1,42−1,66 ГГц, известном как «водяная дыра». Такое название он получил потому, что расположен между спектральными линиями водорода и гидроксильной группы. Предполагалось, что именно эту относительно «тихую» область радиоспектра могли бы выбрать для связи разумные цивилизации, поскольку здесь уровень естественных космических помех минимален.
Однако команда Луизы Мэйсон предлагает расширить поиски. Исследователи сосредоточились на частотах 90−93 ГГц, относящихся к миллиметровому диапазону. По их мнению, современные технологии позволяют эффективно использовать и эти частоты, а узкополосные сигналы в таком диапазоне могут оказаться более характерным признаком искусственного происхождения, чем естественных космических процессов.
Авторы исследования подчеркивают, что десятилетиями поиски велись лишь на сравнительно небольшом участке радиоспектра, тогда как остальные диапазоны практически не изучались с точки зрения поиска техносигнатур. Именно поэтому архивные данные ALMA могут оказаться неожиданно ценным источником новой информации.
Шанс есть
Одним из главных преимуществ проекта стало использование уже существующих наблюдений. Радиотелескоп ALMA обладает очень широким полем обзора, поэтому во время исследований галактик, звезд и газовых облаков он одновременно фиксировал данные о множестве других объектов. Это означает, что потенциальные сигналы могли попасть в архив совершенно случайно.
Подобный подход становится все более популярным в современной астрономии. Вместо дорогостоящих многолетних наблюдений ученые повторно анализируют огромные массивы информации с помощью новых алгоритмов и методов обработки данных. Такой способ уже позволил обнаружить неизвестные ранее астероиды, экзопланеты и редкие космические явления.
Если разумная жизнь действительно существует за пределами Земли, ее технологические сигналы могут находиться там, где ученые до сих пор почти не искали.