Не там искали. Ученые предложили новую стратегию поиска инопланетян

На протяжении более полувека программа SETI сосредотачивалась главным образом на диапазоне 1,42−1,66 ГГц, известном как «водяная дыра». Такое название он получил потому, что расположен между спектральными линиями водорода и гидроксильной группы. Предполагалось, что именно эту относительно «тихую» область радиоспектра могли бы выбрать для связи разумные цивилизации, поскольку здесь уровень естественных космических помех минимален.