Модель возвращалась из зала, но не добралась до дома: бандиты расстреляли её авто на оживлённом перекрёстке

Второму участнику нападения пока удалось скрыться, и его поиски продолжаются. Известно, что убитая девушка была не только востребованной моделью, но и занималась собственным бизнесом, а в социальных сетях у неё было множество подписчиков. Однако мотив жестокого убийства для правоохранителей остаётся загадкой, и они продолжают отрабатывать все версии произошедшего.