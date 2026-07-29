Модель возвращалась из зала, но не добралась до дома: бандиты расстреляли её авто на оживлённом перекрёстке

В Колумбии бандиты расстреляли 27-летнюю модель Энджи Варгас прямо в её автомобиле на глазах у прохожих. Трагедия произошла вечером в городе Питалито, когда девушка возвращалась после тренировки. По информации издания Need To Know, спасти пострадавшую врачам не удалось.
По версии следствия, киллеры поджидали жертву на перекрёстке. Когда модель остановилась на красный свет, рядом с её машиной затормозил мотоцикл, после чего его пассажир открыл огонь в упор. Раненую Энджи Марселу Рамирес Варгас экстренно госпитализировали, но полученные раны оказались смертельными.
Полиция оперативно отреагировала на вызов о стрельбе и перекрыла выезды из города, чтобы поймать нападавших. В ходе преследования по горячим следам стражам порядка удалось задержать одного из подозреваемых — им оказался 47-летний Эрмес Куэльяр. Следователи полагают, что именно он произвёл роковые выстрелы, а найденные мотоцикл и оружие стали главными уликами против задержанного.
Второму участнику нападения пока удалось скрыться, и его поиски продолжаются. Известно, что убитая девушка была не только востребованной моделью, но и занималась собственным бизнесом, а в социальных сетях у неё было множество подписчиков. Однако мотив жестокого убийства для правоохранителей остаётся загадкой, и они продолжают отрабатывать все версии произошедшего.
Ранее словацкая модель Майка Кукучова оказалась на свободе после того, как застрелила английского миллионера Эндрю Буша на вилле в Марбелье. Тот трагический инцидент случился в день рождения русской возлюбленной британца Марии Коротаевой.