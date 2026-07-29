Пять виадуков отремонтируют до конца сентября во Владивостоке — адреса

Ранее, в 2025 году, во Владивостоке уже были отремонтированы несколько надземных переходов. В порядок привели объекты у остановки «Парк Победы», рядом с Некрасовским рынком, торговым центром «Море» и школой № 22. Кроме того, специалисты обновили два подземных перехода возле остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и переход у гимназии № 2 на Океанском проспекте.