Пять виадуков отремонтируют до конца сентября во Владивостоке — адреса

Пять надземных пешеходных переходов во Владивостоке приведут в порядок в течение лета. Работы проведут по итогам обследования объектов и с учётом обращений жителей города, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.
«По итогам мониторинга и просьб жителей в список ремонта включили переходы на Луговой, 22, Некрасовской, 59а, остановках “Фабрика Заря” и “Баляева”, в районе железнодорожной станции Моргородок», — говорится в сообщении.
На нескольких объектах специалисты заменят и восстановят лестничные марши. Такие работы предусмотрены на переходах на Луговой, Некрасовской и в районе Моргородка.
Более широкий комплекс обновления запланирован на остановке «Баляева». Здесь рабочим предстоит привести в порядок леерные ограждения, площадки, ступени, пандусы и прилегающие тротуары.
На переходе возле «Фабрики Заря» заменят поликарбонатное покрытие, а также отремонтируют ступени и пандус.
В администрации Владивостока отметили, что перечень объектов сформировали после мониторинга состояния городской инфраструктуры и анализа обращений горожан.
Ранее, в 2025 году, во Владивостоке уже были отремонтированы несколько надземных переходов. В порядок привели объекты у остановки «Парк Победы», рядом с Некрасовским рынком, торговым центром «Море» и школой № 22. Кроме того, специалисты обновили два подземных перехода возле остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и переход у гимназии № 2 на Океанском проспекте.