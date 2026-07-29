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Пять виадуков отремонтируют до конца сентября во Владивостоке — адреса

Список объектов сформирован по итогам мониторинга.

Источник: PrimaMedia.ru

Пять надземных пешеходных переходов во Владивостоке приведут в порядок в течение лета. Работы проведут по итогам обследования объектов и с учётом обращений жителей города, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

«По итогам мониторинга и просьб жителей в список ремонта включили переходы на Луговой, 22, Некрасовской, 59а, остановках “Фабрика Заря” и “Баляева”, в районе железнодорожной станции Моргородок», — говорится в сообщении.

На нескольких объектах специалисты заменят и восстановят лестничные марши. Такие работы предусмотрены на переходах на Луговой, Некрасовской и в районе Моргородка.

Более широкий комплекс обновления запланирован на остановке «Баляева». Здесь рабочим предстоит привести в порядок леерные ограждения, площадки, ступени, пандусы и прилегающие тротуары.

На переходе возле «Фабрики Заря» заменят поликарбонатное покрытие, а также отремонтируют ступени и пандус.

В администрации Владивостока отметили, что перечень объектов сформировали после мониторинга состояния городской инфраструктуры и анализа обращений горожан.

Ранее, в 2025 году, во Владивостоке уже были отремонтированы несколько надземных переходов. В порядок привели объекты у остановки «Парк Победы», рядом с Некрасовским рынком, торговым центром «Море» и школой № 22. Кроме того, специалисты обновили два подземных перехода возле остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и переход у гимназии № 2 на Океанском проспекте.