Стали известны место и даты работы омской выставки «Флора» в 2026 году

Городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора» (0+) пройдёт в Омске с 31 июля по 4 августа. В 2026 году её перенесут в дендрологический сад имени Гензе по адресу: улица Красный Путь, 86.
Традиционную площадку в Воскресенском и Выставочном скверах решили не использовать из-за благоустройства территории у Омской крепости. Изменение места проведения коснётся только этого года. В 2027 году «Флору» планируют вернуть к берегу Оми.
Отдельную праздничную программу в дендросаду проводить не будут. Посетители смогут увидеть редкие растения и расположенные на территории композиции. В праздничные дни — 31 июля, 1 и 2 августа — вход сделают бесплатным.
«Мы убеждены, что многие омичи ещё не были в дендропарке, и это хорошая возможность познакомиться с теми уникальными растениями и композициями, которые там расположены», — прокомментировала вице-мэр Омска Инна Елецкая.
В 2025 году «Флора» проходила в Выставочном сквере с 1 по 5 августа. Сейчас рядом с привычной площадкой продолжается реконструкция: ранее Om1.ru сообщал, что работы у Омской крепости ведутся круглосуточно.