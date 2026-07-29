В Рязани произошел пожар на территории предприятия на фоне массовой атаки

Глава региона рекомендовал жителям по возможности оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Наиболее безопасными местами в квартире он назвал ванную комнату и коридор с капитальными стенами. Позднее губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотников возгорания произошли на промышленных территориях. Шесть человек доставили в больницу. По данным Малкова, угрозы их жизни не было, медики оказывали им необходимую помощь.