В среду в Калининграде начнет теплеть, ждем до +23°С

В среду в Калининграде начнет, наконец, теплеть. Ждем до +18…+20°С к полудню, и до +20…+23°С днем. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром местами не исключены слабые кратковременные дожди.
После обеда в Калининграде, на западе региона и у побережья будет переменная облачность и без существенных осадков.
Вечером после заката +15…+17°С, к полуночи местами возможна дымка/туман.
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