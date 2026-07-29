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В среду в Калининграде начнет теплеть, ждем до +23°С

Местами не исключены небольшие кратковременные дожди.

В среду в Калининграде начнет, наконец, теплеть. Ждем до +18…+20°С к полудню, и до +20…+23°С днем. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром местами не исключены слабые кратковременные дожди.

После обеда в Калининграде, на западе региона и у побережья будет переменная облачность и без существенных осадков.

Вечером после заката +15…+17°С, к полуночи местами возможна дымка/туман.

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