Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие

Здесь стоит остановиться отдельно и подчеркнуть: уже два генерала покинули Волгоград после обнародования видео с совещаний. Первым был именно Любавин, к которому до того, насколько известно, у руководства МЧС особых вопросов не возникало. Однако, когда видео «заискрило» в Сети и разлетелось по средствам массовой информации, начальство Любавина было вынуждено применять санкции. Дмитрий Свинов стал вторым генералом, спешно покидавшим Волгоградскую область фактически по тому же сценарию: совещание, резкое слово, слив видео — и расплата. Это видео не получило общественной огласки, но, что называется, все кому надо — увидели. Учтут ли опыт своих коллег другие начальствующие силовики — покажет время.