Нанайский район Хабаровского края на неделю станет спортивным

С 1 по 8 августа в Нанайском районе пройдут турниры по разным видам спорта. В селе Дада 1 августа — соревнования по волейболу, 5 августа — по мини-футболу. В селе Троицкое с 1 по 8 августа состоится турнир по большому теннису. Он пройдет на новых кортах, которые построены благодаря нацпроектам, 8 августа пройдут соревнования по баскетболу 3×3, пляжному волейболу и дартсу.