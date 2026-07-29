Нанайский район Хабаровского края на неделю станет спортивным

Декада спорта пройдёт в Нанайском районе. Соревнования и мастер-классы будут приурочены к проведению эстафеты «Знамя спорта», которая добралась до муниципалитета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старт эстафете «Знамя спорта» дали в Хабаровске 25 января, в течение года она охватит все районы и округа края. Очередным пунктом проведения стал Нанайский район.
Принял «Знамя спорта» учитель физической культуры села Дада Данила Бельды, который активно развивает в районе национальные виды спорта.
В день передачи эстафеты прошел теннисный турнир с участием спортсменов из Нанайского района, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Состоялись также показательные выступления по самбо, дзюдо и поясной борьбе «Вачан».
С 1 по 8 августа в Нанайском районе пройдут турниры по разным видам спорта. В селе Дада 1 августа — соревнования по волейболу, 5 августа — по мини-футболу. В селе Троицкое с 1 по 8 августа состоится турнир по большому теннису. Он пройдет на новых кортах, которые построены благодаря нацпроектам, 8 августа пройдут соревнования по баскетболу 3×3, пляжному волейболу и дартсу.
В августе «Знамя спорта» отправится в Ванинский и Верхнебуреинский районы.