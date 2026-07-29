Аналитики рассказали о новой схеме обмана предпринимателей

По данным Т-банка, на таких «предложениях» потерпевшие в среднем теряют около 26 тыс. руб. Эксперты рекомендовали перед сделками подобного рода проверять список брокеров от ЦБ, а также уточнять, куда нужно отправить деньги: важно, чтоб средства попали на счет юрлица, с которым заключается договор. Кроме того, специалисты призвали граждан не спешить с принятием решений.