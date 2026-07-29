Аналитики рассказали о новой схеме обмана предпринимателей

Вместо создания фирм-однодневок мошенники начали покупать действующие компании с хорошей репутацией, чтобы затем использовать их для хищения денег, говорится в исследовании Т-банка (есть у РБК).
По данным финансовой организации, число попыток обмана предпринимателей, предпринятых злоумышленниками с января по июль 2026 года, выросло на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На фоне этой тенденции эксперты Т‑банка раскрыли новую схему обмана с покупкой старого легального бизнеса, которая, по оценке специалистов, позволяет, не вызывая подозрений, «украсть миллионы рублей за считаные дни».
Мошенники выбирают ООО, существующие от трех до десяти лет, без долгов, судебных споров и блокировок счетов, с хорошими оборотами и необходимыми лицензиями. После покупки они меняют владельцев и руководителя и открывают новые счета.
«Для сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность бизнеса, компания выглядит нормально: высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и солидный возраст», — отметили эксперты Т‑банка.
Они также рассказали о случае с производственной компанией, которая искала поставщика дизельного топлива. Предприниматель нашел фирму, готовую за два дня поставить 500 тыс. л топлива за 33 млн руб., проверил ее через открытый сервис и перечислил полную предоплату.
Антифрод-система банка приостановила перевод, выявив смену владельцев и директора, нахождение компании в стадии ликвидации, попадание ИНН в базу рисковых организаций и резкий рост оборотов. Специалисты также обратили внимание на несоответствие заявленной деятельности компании обещанным услугам — номинально компания специализировалась на налоговом консультировании и финансовых услугах.
В январе специалисты Т-банка зафиксировали всплеск мошеннических звонков с предложениями об инвестициях в «уникальные финансовые проекты». Злоумышленники под видом финансовых консультантов обещали потенциальным клиентам 100% прибыли в месяц. В ходе беседы они предлагали перевести деньги «доверенному брокеру» или на поддельный инвестиционный счет.
По данным Т-банка, на таких «предложениях» потерпевшие в среднем теряют около 26 тыс. руб. Эксперты рекомендовали перед сделками подобного рода проверять список брокеров от ЦБ, а также уточнять, куда нужно отправить деньги: важно, чтоб средства попали на счет юрлица, с которым заключается договор. Кроме того, специалисты призвали граждан не спешить с принятием решений.
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