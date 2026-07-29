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Сухие грозы спровоцировали 15 лесных пожаров в Хабаровском крае

Возгорания зафиксировали сразу в четырёх районах.

В Хабаровском крае зарегистрировано 15 лесных пожаров. Все возгорания возникли из-за сухих гроз, при этом угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Очаги находятся в Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко.

Десять пожаров расположены в зоне контроля — на значительном удалении от населённых пунктов и объектов и находятся под постоянным мониторингом. Ещё два возгорания локализованы.

В тушении пожаров задействованы 68 специалистов и шесть единиц техники.

В министерстве напоминают, что при обнаружении лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону 8−800−100−94−00 или 112.