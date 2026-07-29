Работник из Хабаровска получил задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры

Сотрудник работал в организации с октября 2023 года по июнь 2025 года, однако при увольнении не получил полный расчёт. При этом проверка показала, что у работодателя имелись средства: руководитель выплачивал деньги себе, своему сыну, супруге ИП и другим юрлицам. Прокурор внёс представление работодателю и обратился в суд с заявлением о взыскании долга по оплате труда и начислении процентов за просрочку.