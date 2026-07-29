От яда до символа свободы: Как губная помада меняла жизнь женщин и почему мужчины пытались её запретить

А в 1650 году в английском парламенте на полном серьёзе собирались рассмотреть законопроект против раскрашивания лица, искусственных мушек и «непристойных нарядов». До полноценного принятия документа дело не дошло. А вот популярная история о том, что в 1770 году британкам якобы запретили косметику под угрозой обвинения в колдовстве, — это миф. Однако сама идея наказать женщину за «обман» мужчины никуда не исчезла. Видимо, забыв о традициях предков, в 1915 году законодатели американского Канзаса рассматривали предложение объявить правонарушением использование косметики женщинами младше 44 лет, если с её помощью они создавали «ложное впечатление». Законопроект провалился, но прекрасно показал, насколько опасной мужчинам казалась возможность женщины самостоятельно управлять своей внешностью.