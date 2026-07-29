Wildberries ищет 100 тыс. кв. м складов в Казахстане

Группа RWB (развивает маркетплейс Wildberries) приступила к поиску складских объектов в Казахстане, рассказали четыре источника «Ъ» на рынке недвижимости. Один из них говорит, что речь идет о подборе площадей на 100 тыс. кв. м. Другой собеседник «Ъ» считает, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады, учитывая в целом ограниченное предложение. Так маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов БПЛА, уточняют источники «Ъ».
В пресс-службе RWB говорят, что компания в странах присутствия ведет плановую работу по строительству логистических объектов. Часть из них сдадут в ближайшее время. В Казахстане идет строительство объекта площадью более 100 тыс. кв. м, который находится в Алматы. Еще один объект на 160 тыс. кв. м строится в Астане, его ввод запланирован на следующий год. В группе добавили, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
Подробнее — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».