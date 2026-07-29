Wildberries ищет 100 тыс. кв. м складов в Казахстане

В пресс-службе RWB говорят, что компания в странах присутствия ведет плановую работу по строительству логистических объектов. Часть из них сдадут в ближайшее время. В Казахстане идет строительство объекта площадью более 100 тыс. кв. м, который находится в Алматы. Еще один объект на 160 тыс. кв. м строится в Астане, его ввод запланирован на следующий год. В группе добавили, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.