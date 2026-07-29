Юные экологи осваивают лесные профессии в Сикачи-Аляне

В нанайском селе Сикачи-Алян начал работу «Краевой съезд школьных лесничеств». Участники из Хабаровска, Амурского, Комсомольского и Ульчского округов, а также из Хабаровского района и района имени Лазо собрались не просто отдыхать, а осваивать профессию. Вместо скучных лекций — настоящая полевая работа под эгидой Центра экологического и естественно-научного образования. Участники учатся лесной таксации: измеряют объем древесины, ставят диагнозы деревьям, определяют болезни леса. Защищают собственные исследовательские проекты — лучшие поедут представлять край на всероссийских конкурсах. Как отмечают в краевом министерстве образования, эта смена дает школьникам возможность примерить профессию защитника дальневосточной тайги еще до получения аттестата.