Телефон, украденный жителем Камчатки передаривался дважды

В октябре 2024 года 67-летний житель Петропавловска-Камчатского заметил на кухне общежития телефон на зарядке, прикрытый полотенцем. Мужчина забрал его себе. Через некоторое время он подарил его знакомой, которая позже передарила его приятелю. Полиция изъяла телефон и вернула его законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.