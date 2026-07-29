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Телефон, украденный жителем Камчатки передаривался дважды

В октябре 2024 года 67-летний житель Петропавловска-Камчатского заметил на кухне общежития телефон на зарядке, прикрытый полотенцем. Мужчина забрал его себе. Через некоторое время он подарил его знакомой, которая позже передарила его приятелю. Полиция изъяла телефон и вернула его законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В октябре 2024 года 67-летний житель Петропавловска-Камчатского заметил на кухне общежития телефон на зарядке, прикрытый полотенцем. Мужчина забрал его себе. Через некоторое время он подарил его знакомой, которая позже передарила его приятелю. Полиция изъяла телефон и вернула его законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.