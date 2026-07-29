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Глава Минздрава ответил, могут ли безработных оставить без ОМС

Вопрос возник из-за граждан, которые годами не платят взносы.

Источник: Клопс.ru

Минздрав не рассматривает возможность лишить неработающих россиян доступа к системе ОМС. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, его слова «Комсомольская правда» приводит в среду, 29 июля.

Министру напомнили о предложениях пересмотреть правила для людей, которые годами не перечисляют взносы в фонд, но получают медицинскую помощь в полном объёме. «Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведём», — ответил Мурашко.

Минтруд и Совфед разошлись во мнениях о том, должны ли тунеядцы платить за обязательное медицинское страхование (ОМС). Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что сейчас расходы за них полностью несут региональные бюджеты. По её словам, среди неработающих немало трудоспособных людей, которые не делают взносов, но пользуются бесплатной медпомощью.

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