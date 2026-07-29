Глава Минздрава ответил, могут ли безработных оставить без ОМС

Минтруд и Совфед разошлись во мнениях о том, должны ли тунеядцы платить за обязательное медицинское страхование (ОМС). Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что сейчас расходы за них полностью несут региональные бюджеты. По её словам, среди неработающих немало трудоспособных людей, которые не делают взносов, но пользуются бесплатной медпомощью.