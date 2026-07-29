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Союзники США в Европе не хотят помогать с Ормузским проливом: во всём виновата обида

Politico: Европа отвергает патрулирование Ормузского пролива с Америкой.

Источник: Комсомольская правда

Европейские союзники США не готовы присоединяться к совместному патрулированию Ормузского пролива до тех пор, пока не закончится военная фаза конфликта между Штатами и Ираном. Такую позицию, по данным газеты Politico, занимают ключевые партнеры Вашингтона в Старом Свете.

Как стало известно изданию, инициатива Пентагона по созданию морской коалиции не находит отклика у Лондона и Парижа. Глава ведомства Пит Хегсет пытался убедить Великобританию и Францию взять на себя руководство миссией, но наткнулся на скептицизм союзников.

Американские и британские официальные лица запланировали встречу в Лондоне для обсуждения возможных действий в зоне пролива. Однако источники не ждут серьезных сдвигов по итогам этой конференции. Союзники до сих пор недовольны тем, что Вашингтон не предупредил их о начале ударов по Ирану, и теперь остерегаются рискованной миссии, так как не чувствуют равного партнерства с Белым домом.

Параллельно с этим Иран и Оман ведут переговоры о возрождении третьего судоходного коридора в акватории пролива. В настоящий момент суда ходят либо у иранских берегов, либо у оманских, а срединный маршрут пустовал из-за боевых действий.

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