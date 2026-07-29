Союзники США в Европе не хотят помогать с Ормузским проливом: во всём виновата обида

Американские и британские официальные лица запланировали встречу в Лондоне для обсуждения возможных действий в зоне пролива. Однако источники не ждут серьезных сдвигов по итогам этой конференции. Союзники до сих пор недовольны тем, что Вашингтон не предупредил их о начале ударов по Ирану, и теперь остерегаются рискованной миссии, так как не чувствуют равного партнерства с Белым домом.