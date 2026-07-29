Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10−11-х классах

Параллельно с этим в стране предлагается ввести оценки за поведение учащихся. После тестирования будет выбрана единая модель оценивания, которую будут использовать во всех школах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько эффективным может быть это нововведение.