Когда будет звездопад Южные дельта-Аквариды в июле 2026 года: даты, время, пик потока

В конце июля можно будет наблюдать один из самых красивых летних звездопадов — метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В 2026 году его пик придется на ночь с 30 на 31 июля. Сколько «падающих звезд» можно увидеть за час, когда лучше всего смотреть на небо и в каких регионах России шанс заметить метеоры выше — в материале «Газеты.Ru».