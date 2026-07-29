В Красноярском крае фермеры и ветераны СВО могут получить гранты на агробизнес

В Красноярском крае стартовали два конкурса грантов на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края. Первое направление — грант «Агромотиватор» для ветеранов СВО. В регионе его будут выдавать впервые. Средства можно направить на открытие или развитие собственного агробизнеса. Минимальный размер гранта составляет 3 млн рублей. На проекты по разведению крупного и мелкого рогатого скота можно получить до 7 млн рублей, по другим направлениям сельхоздеятельности — до 5 млн рублей. Этот грант направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции. Это новое для региона направление, в этом году грант будет выдаваться впервые, — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Сумма поддержки должна покрывать не более 90% затрат проекта. Главное условие для получателей — наличие в собственности или аренде земельного участка сельхозназначения. Средства можно потратить на покупку, строительство и ремонт объектов, подключение помещений к сетям, приобретение оборудования, животных, рыбопосадочного и семенного материала. Второй конкурс рассчитан на развитие фермерских хозяйств. Участвовать могут крестьянские фермерские хозяйства, ИП и главы КФХ, в состав которых входят два и более члена семьи. В зависимости от собственных средств и срока работы размер гранта составит от 3 до 30 млн рублей. На эти деньги можно приобрести землю, построить или реконструировать объекты, подключить их к сетям, купить модульные здания и оборудование. Приобретение маточного поголовья КРС возможно, если проект предусматривает создание не менее 150 новых скотомест. Напомним, что с начала года в Красноярске отловили 738 беспризорных собак.