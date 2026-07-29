В Калининграде проведут спортивную пешеходную экскурсию по парку Макса Ашманна

В Калининграде проведут спортивную пешеходную экскурсию. Мероприятие организуют 7 августа в парке Макса Ашманна. Информацию об этом опубликовали на странице городской администрации «ВКонтакте».
Экскурсия начнётся в 17:00. Место сбора — вход в Макс-Ашманн-парк со стороны улицы Гайдара.
Во время экскурсии для участников проведут спортивную разминку, угостят фруктами и полезными батончиками. Также в программе — прогулка по парку и посещение спортивного комплекса «Альбатрос». Продолжительность экскурсии — до 2,5 часов.
Участие в мероприятии бесплатное. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке.
В 2024-м в Макс-Ашманн-парке завершили благоустройство. Территория победила в голосовании, которое проводила администрация Калининграда. Площадь зелёной зоны между улицами Горького, Герцена и Богатырской составляет 68 гектаров.
В парке установили освещение и камеры «Безопасного города». Работы выполнило ООО «СТСБ-Сервис» за 72 миллиона рублей. Основное благоустройство территории провела компания «Стандарт» за 61 миллион рублей.