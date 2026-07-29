В Красноярск привезли более 20 тонн арбузов с дынной мухой

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 21 тонны зараженных арбузов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — дынную муху.
Весь товар прибыл в наш регион из Казахстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.
«Ввоз зараженных дынной мухой арбузов предотвращен», — добавили в Россельхознадзоре.
Справка:
Дынная муха — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Он повреждает семена и плоды дыни, арбуза, огурца, тыквы. Имаго наносит вред, прокалывая оболочку плода и откладывая яйца. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний.
В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% — 100%.