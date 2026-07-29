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В Красноярск привезли более 20 тонн арбузов с дынной мухой

Предотвращен ввоз в Красноярский край более 21 тонны зараженных карантинным вредителем арбузов из Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 21 тонны зараженных арбузов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — дынную муху.

Весь товар прибыл в наш регион из Казахстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.

«Ввоз зараженных дынной мухой арбузов предотвращен», — добавили в Россельхознадзоре.

Справка:

Дынная муха — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Он повреждает семена и плоды дыни, арбуза, огурца, тыквы. Имаго наносит вред, прокалывая оболочку плода и откладывая яйца. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний.

В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% — 100%.