В Красноярск привезли более 20 тонн арбузов с дынной мухой

Дынная муха — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Он повреждает семена и плоды дыни, арбуза, огурца, тыквы. Имаго наносит вред, прокалывая оболочку плода и откладывая яйца. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний.